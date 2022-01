Niederkasseler wehrt sich gegen Instrumentalisierung : „Ich bin doch kein Impfgegner!“

Niederkassel Jens Babiak hat im Sommer eine Hirnblutung erlitten. Während der Niederkasseler im Krankhaus lag, ließen Impfskeptiker in den sozialen Medien verlauten, seine schwere Erkrankung sei Folge seiner Coronaschutz-Impfung.

Jens Babiak ist in Niederkassel bekannt wie „ein bunter Hund“. Oder vielmehr wie der bunte Eisvogel, dem er mit vielen Fotos und so mancher Aktion zu Ruhm und Ehre verholfen hat – etwa in dem er ihn auf Schlüsselanhänger gedruckt und unter anderem zur Unterstützung heimischer Vereine verkauft hat. Zudem ist der 52-jährige Naturfotograf im Theaterverein Rheidt sowie im Vorstand des Bürgervereins Mondorf aktiv. Nach einer schweren Erkrankung kämpft er sich gerade in ein normales Leben zurück – und ärgert sich, dass Impfskeptiker seine Krankheit für ihre Zwecke missbraucht haben.