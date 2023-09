Feiern in Sankt Augustin und Troisdorf Mutmaßlicher Drogendealer nach illegalen Raves identifiziert

Nach Angaben der Polizei Rhein-Sieg habe es nach den illegalen Raves in Troisdorf am 6. März 2022 und in Sankt Augustin am 13. August 2022 mehrere Zeugenaussagen gegeben, die die Ermittler auf die Spur des 21-Jährigen brachten. Dieser soll auf den Raves Drogen verkauft haben. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet.