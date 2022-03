Niederkasseler Jugendamt bietet Rufbereitschaft : Im Notfall rund um die Uhr zu erreichen

Rufbereitschaft rund um die Uhr: Anja Lehmann ist im Niederkasseler Jugendamt zuständig für das Angebot. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Seit einem Jahr bietet das Niederkasseler Jugendamt rund um die Uhr eine Rufbereitschaft an. So ist auch außerhalb der Bürozeiten gesichert, dass Kindern in Krisensituationen zeitnah geholfen wird.



Wenn das Wohl eines Kindes in Gefahr ist, ist das ein Fall für das Jugendamt. „Eine Inobhutnahme beispielsweise kann nur das Jugendamt vornehmen“, erklärt Ruth Hartmann, die das Niederkasseler Jugendamt leitet. Meist komme es an Wochenenden zu solchen Situationen. „Früher war es die Polizei, die dafür aktiv wurde“, sagt Hartmann. Die Ordnungshüter dürften aber ein Kind nur dann mitnehmen, wenn die Eltern einverstanden seien. „Wenn sie nicht einverstanden sind, ist nur das Jugendamt dazu berechtigt“, stellt Hartmann klar. Für eben solche Fälle hat die Stadt Niederkassel vor einem Jahr eine Rufbereitschaft eingerichtet.

35 Anrufe hat diese im vergangenen Jahr entgegengenommen. 80 Prozent der Kontakte waren am Wochenende zu verzeichnen Das scheint auf den ersten Blick nicht viel zu sein, zeigt aber, dass der Bedarf da ist. „Es ist die ganze Bandbreite, die wir abdecken“, so Hartmann. „Das fängt bei häuslicher Gewalt an, geht weiter über psychische Erkrankungen der Eltern bis hin zu Krisensituationen bei den Eltern“.

Die Jugendamtsleiterin weiß, wovon sie spricht. Sie erzählt von Fällen, in denen die alleinerziehende Mutter wegen paranoider Störungen in die Psychiatrie eingewiesen wird, das Kind aber versorgt und untergebracht werden muss. Gelegentlich geraten eigene Klienten in Krisen und Notsituationen. „Das sind Eltern, die sich selbst melden und in unserem Fallbestand sind“, erläutert Hartmann.

Knapp zwei Drittel der Kontakte ließen sich durch telefonische Beratung sachgerecht bearbeiten. „Wenn wir die Menschen kennen, wissen wir auch, wie wir sie ansprechen können“, sagt sie. Das funktioniere zum Beispiel bei Eskalationen bei der Kinderübergabe zwischen hochstrittigen Eltern. „Selbst in solchen Fällen ist eine telefonische Ansage oft ausreichend“, so Hartmann. In gut einem Drittel der Fälle war ein Einsatz vor Ort erforderlich, etwa bei den sechs Fällen der Inobhutnahme.

Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern

In 23 Prozent der Fälle erfolgte kollegiale Beratung mit dem Kinderheim Pauline von Mallinckrodt in Siegburg. Die Einrichtung der Jugendhilfe hat ein differenziertes Betreuungs- und Hilfsangebot und fungiert zudem als Inobhutnahmeeinrichtung für die Stadt Niederkassel. Der Gesetzgeber gibt bei Kindswohlgefährdung einen kollegialen Austausch vor. „Manchmal ist eine solche Einschätzung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte wichtig, wenn die Inobhutnahme gegen den Willen der Sorgeberechtigten vorgenommen werden soll“, erklärt Anja Lehmann vom Niederkasseler Jugendamt.