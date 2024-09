Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge Niederkasseler fürchten um ihre Sicherheit

Es blieb ruhiger als erwartet. Die befürchteten Störer zeigten sich am Mittwochabend nicht bei der Informationsveranstaltung der Stadt zu einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in Niederkassel. Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamts standen nicht nur am Eingang der Alfred-Delp-Schule in Mondorf, sie zeigten auch während der Versammlung in der Aula Präsenz. Dass es an dem Abend nicht darum gehen könne, zu diskutieren, ob die Stadt Flüchtlinge aufnehme, betonte sie schon in der Einladung zur Bürgerversammlung. Auch Bürgermeister Matthias Großgarten wiederholte das zu Beginn.