Theaterverein Niederkassel Rheidt geht neue Wege Interaktive Krimis kommen auf die Bühne

Dazu gesellt sich eine Moderatorin: Ina Rassbach interagiert mit dem Publikum und bezieht es in das Geschehen ein. „Derartige Aufführungen kommen gerade in Mode, man kann die Stücke am Markt kaufen“, sagt Shirin Stett. Zwei Kriminalgeschichten aus der Feder von Stefan Keller finden jetzt den Weg auf die Bühne der Alfred-Delp-Realschule Mondorf: Die Stücke „Heißes Blut auf kaltem Eis“ und „Der Fluch des Pharao“ werden dort von jeweils fünf bis sechs Darstellerinnen und Darstellern präsentiert.Am Ende des Stückes haben die Zuschauer die Möglichkeit, selbst den Täter zu ermitteln. „Alle Akteure auf der Bühne können Täter sein, in einem der Fälle ist sogar Selbstmord eine Option“, so Rebecca Winkler.