Von Rheidt nach Köln : Niederkasseler steht im früheren Millowitsch-Theater auf der Bühne

Der Rheidter Laienschauspieler Jörg Söntgen spielt bei der Kölner Kumede. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Mehr als 30 Jahre war Jörg Söntgen beim Rheidter Theaterverein aktiv. Jetzt hat der Niederkasseler ein Engagement in Köln: Ab Mai steht er auf der „Volksbühne am Rudolfplatz“, dem früheren Millowitsch-Theater.



Von Hans-Werner Klinkhammels

Jörg Söntgen freut sich. Endlich geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. „Ich wollte einfach nur noch spielen“, sagt er. Das kann der Mann, der mehr als 30 Jahre für den Theaterverein Rheidt auf der Bühne stand, ab Mai auf einer ganz besonderen Bühne. Dann steht Söntgen im Rampenlicht der „Volksbühne am Rudolfplatz“, dem ehemaligen „Millowitsch-Theater“ in Köln.

Das ist seit 2016 die Spielstätte der Kumede. Sie ist das „Kölsch Thiater“ im Heimatverein Alt-Köln und lädt seit den 1940er Jahren den damaligen Alltagssorgen trotzend zu Kumede – das kölsche Wort für Komödie - und bunten Abenden ein. Im Mai und Juni bringt sie das Stück „Alles Jode kütt vun bovve“ auf die Bühne. Dafür hatte sie in einem Casting nach Schauspielern gesucht – und dabei auch den Rheidter Laienspieler Jörg Söntgen gefunden.

Über sein Interesse am Theaterspiel sei es im März 2022 dazu gekommen, dass er eine Probe der Kumede besuchte, erzählt Söntgen. Er knüpfte lockere Kontakte und hörte: „Wir melden uns“. Das geschah schließlich über eine E-Mail, in der er zum Casting für das neue Stück nach Köln-Nippes eingeladen wurde. Und der Rheidter überzeugte seine Kölner Kollegen: Er spielt nun unter der Regie von Susanne Kamp und Philipp Voigt den Makler Jürgen Schmitz, der ein ehrwürdiges Haus vermieten soll, in dem es spukt. Verwirrungen sind programmiert.

In Köln zu proben sei schon ein Unterschied zum Theaterspiel im Theaterverein Rheidt, findet Söntgen. „Vor allem wird auf Feinheiten in der kölschen Sprache geachtet“, sagt er. Bis zur Premiere am Freitag, 19. Mai, sind 52 Proben im Terminkalender eingetragen. „In der Woche vor dem Start habe ich Urlaub genommen, da sind wir täglich in der Probe“, erzählt der 55-Jährige.

Die Oma entfachte die Theaterleidenschaft

Seine letzte Vorstellung vor Rheidter Publikum hatte er 2019. „Der Trödelkönig“ hieß das Stück, zuvor hatte er bei „Drei Männer im Schnee“ auch Regie geführt. Zudem betreute Söntgen, der hauptberuflich in Siegburg für die Stadtkasse tätig ist, die U30 des Theatervereins. „Das wurde mir dann zu viel, ich hatte das ganze Jahr über Theater“, so der Hobbymime. Deswegen ist er jetzt nur noch inaktives Mitglied in Rheidt. „Schuld an allem ist Corona“, sagt Söntgen. Durch die Pandemie habe er zu vielen Dingen Abstand gewonnen und sich gefragt, ob er denn überhaupt noch Freizeit habe.

Gerne erinnert er sich, wie seine Theaterleidenschaft entfacht wurde. 1984, zu Willi Millowitschs 75. Geburtstag, hatte seine Oma Gretchen ihn ins Theater eingeladen. Zu Weihnachten hatte sie ihm die Karte geschenkt und sie waren mit einem Busunternehmen von Siegburg nach Köln gefahren, um dort das „Glücksmädel“ zu sehen. „So wurde mir der Theatervirus eingepflanzt“, erinnert sich der Akteur. Mit seinen Omas besuchte er auch das Theater im Vringsveedel und sah dort 1986 Trude Herr „Im zweiten Frühling“. „Also eigentlich ist die Oma schuld“, lacht er. Sechs Jahre später stand er selbst auf der Bühne und spielte noch gemeinsam mit Hubert Impekovem, dem „Millowitsch von Rheidt“.

Der Auftritt im Kumede-Ensemble soll, wenn es nach den Wünschen von Jörg Söntgen geht, keine Eintagsfliege sein. Neue Schauspieler hospitieren dort zunächst für zwei Jahre im Ensemble, danach können sie als Mitglied übernommen werden. „Und es sieht im Augenblick nicht so aus, als ob ich nach einer Spielzeit wieder kündigen würde“, sagt er und lächelt.