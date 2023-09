Jugendtheater in Niederkassel Jugendliche proben Sherlock Holmes Junior

Am Samstag, 23. sowie am Sonntag, 24. September,, jeweils um 15 Uhr spielt das Jugendensemble in der Alfred-Delp-Realschule in Niederkassel-Mondorf das Stück „Sherlock Holmes Junior“. Karten für jeweils vier Euro können über die Karten-Hotline 0160/1169853 oder online über die Website des Vereins www.theaterverein-rheidt.de erworben werden.