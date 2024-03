Inklusionsbegleiterin in Niederkassel Sie wechselte vom Büro in die Kita und fand Erfüllung

Niederkassel · Claudia Franzen arbeitete 13 Jahre im Büro. Bis sich die Statistiken, Tabellen und E-Mails für sie sinnlos anfühlten. Jetzt ist sie Inklusionsbegleiterin in einer Kita in Niederkassel. Über den Mut für Veränderung, was es bedeutet als Inklusionsbegleiterin zu arbeiten und warum der Beruf wichtig ist.

04.03.2024 , 18:12 Uhr

Claudia Franzen arbeitet als Inklusionsbegleiterin in einer Kita in Niederkassel. Foto: Luisa Willmann

Von Luisa Willmann