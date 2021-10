Streitthema Rheinspange : Keine Bürgerbefragung zum Bau der Rheinspange

Rhein-Sieg-Kreis Der SPD-Antrag auf einen Niederkasseler Bürgerentscheid zur Planung der Rheinspanne wurde im Kreistag abgelehnt. Er sei in seiner aktuellen Form unzulässig, meinte der Kreis.

Die Rheinspange polarisiert: Seit Monaten sorgt der geplante Bau einer Autobahnquerung zwischen der rechtsrheinischen A59 und der linksrheinischen A555 zwischen Köln und Bonn für Streit. Jetzt hat der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises den Antrag auf einen Bürgerentscheid in der Stadt Niederkassel, den die SPD-Fraktion gestellt hatte, abgelehnt.

Bürgerentscheid anstelle eines Kreistagsbeschlusses

Eben weil der Bau neuer Infrastruktur die Menschen derart auf die Barrikaden schickt, wollte die SPD eine Diskussion in der breiteren Öffentlichkeit anregen und, so die Hoffnung, auf diesem Wege zu einem gesellschaftlichen Konsens gelangen. Dabei sollte der Entscheid nicht nur Mitbestimmung schaffen bei der Wahl zwischen den zurzeit zwölf möglichen Alternativen der Trassenführung. Die Bürger des Kreises sollten auch entscheiden dürfen, ob der Bau in dreistelliger Millionenhöhe überhaupt ausgeführt wird. Dabei sollte dann der Bürgerentscheid anstelle eines Kreistagsbeschlusses gültig sein.