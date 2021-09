Naturnahe Deichpflege : Keine Schafe auf dem Niederkasseler Deich

Niederkassel Schafe oder Ziegen sollten die Pflege der Deichanlagen in Niederkassel übernehmen. Doch die Stadt fand keinen Schäfer, der alle Flächen bewirtschaften würde.

Nach anfänglicher Skepsis war die Idee letztlich auf breite Zustimmung in der Politik gestoßen: Schafe sollten die Pflege der Deichanlagen in Niederkassel übernehmen. Die Stadt erhielt Anfang des Jahres den entsprechenden Prüfauftrag – und präsentierte nun im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz dessen ernüchterndes Ergebnis: Es hat sich kein Schäfer gefunden, der die komplette Deichanlage bewirtschaften würde. In der Konsequenz rät die Verwaltung mit Blick auf die Finanzen der Stadt nun von einer Schafbeweidung ab. Ein Vorschlag, dem die Politik folgte.

Hier prallten die Ansichten von Ratsmitgliedern und Verwaltung beim Thema Deichsicherheit und Naturschutz allerdings heftig aufeinander. Nach dem Grünen-Antrag im Januar konnten sich dann aber alle Ratsmitglieder mit dem Gedanken der Deichpflege durch die Vierbeiner anfreunden und schlossen sich dem Prüfauftrag an die Verwaltung an.

Angesichts dieser Kriterien schloss er eine Beweidung der Deichflächen in Lülsdorf, der Steilufer Niederkassel und der Bereiche der Hochwasserschutzmauer in Rheidt aus, weil die Flächen zu steil seien und es an Vorlandflächen fehle. Übrig blieben nun Beweidungsflächen in Rheidt, Niederkassel und Mondorf von einer Gesamtfläche von 145.000 Quadratmetern. Dafür wollte der Schäfer laut Stadt jährlich Kosten in Höhe von 18.500 Euro berechnen.