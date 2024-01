KG Rut-Wiess Ranzel Turnhalle in Niederkassel wird mit viel Engagement zum närrischen Festsaal

Nun war guter Rat teuer. Neben der bunten Kostümsitzung am letzten Samstag plant die KG zudem ihre Mädchensitzung am 20. Januar. Eine Absage der Veranstaltungen hätte den Verein wegen der vertraglichen Verpflichtungen in arge finanzielle Nöte gebracht. Andere Standorte verfügen einfach nicht über die notwendigen Kapazitäten, waren doch rund 550 Karten für die Aula verkauft. Deshalb entschied die Stadt, dass die Sporthalle in der Woche vor dem 6. Januar sowie auch am Freitag vor der zweiten Veranstaltung nicht für den Vereins- und Schulsport zur Verfügung stehen solle. „Wir proben in der ersten Woche den Ernstfall und hoffen, dass wir vor dem zweiten Termin mit den Vorbereitungen so schnell sind, dass wir diese in viel kürzerer Zeit erledigen können“, so Pressewart Thomas Hingst. „Vielleicht nehmen sich einige Mitglieder auch Urlaub, um den Aufbau zu schaffen“, mutmaßt er.