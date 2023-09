Kirmes in Niederkassel-Lülsdorf Mann verletzt 27-Jährigen mit Schlag auf den Kopf

Auf der Kirmes in Niederkassel-Lülsdorf ist ein verbaler Streit eskaliert, in dessen Folge ein 22-Jähriger einen 27-Jährigen mit einem Schlag am Kopf verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden der 27-Jährige und dessen Freund am Freitagabend gegen 23.30 Uhr von dem 22-Jährigen angesprochen. Zeugen zufolge machte dieser den Anschein, Streit zu suchen.