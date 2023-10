Polizei vermutet Brandstiftung Kleintransporter brennt in Niederkassel-Rheidt aus

Am Donnerstagabend ist zwischen 22.45 Uhr und 23 Uhr ein Fiat Kleintransporter in Niederkassel-Rheidt ausgebrannt. Dieser stand nach Angaben der Polizei in der Harald-Blank-Straße. Nach den Löscharbeiten ergaben erste Ermittlungen, dass das Feuer mutmaßlich im Bereich des hinteren Radkastens entstanden war. Die Polizei vermutet daher, dass der Wagen möglicherweise vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.