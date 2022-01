Aktion in Niederkassel : Kolpingfamilie Mondorf sammelt tonnenweise Schuhe und Handys

Niederkassel Die Kolpingfamilie Mondorf beteiligt sich wieder an der bundesweiten Schuhaktion zugunsten der internationalen Adolph-Kolping-Stiftung. Mehr als 4000 Paar Schuhe sind zusammengekommen. Außerdem wurden ausgediente Handys gesammelt.

In den ersten Jahren, so erzählt Dieter Rondorf, habe man die Aktion lediglich den Vereinsmitgliedern bekannt gemacht. „Seit dem letzten Jahr machen wir die Sammlung ausgedienter und noch tragbarer Schuhe darüber hinaus bekannt“, so der Vorsitzende weiter. Er erinnert sich: „Mit einem solch riesigen Andrang hatten wir nicht gerechnet. 116 Pakete wurden von uns gepackt und per Post an die Sammelstelle versandt. Dies entsprach mehr als 4000 Paar Schuhe mit einem Gesamtgewicht von rund 2,7 Tonnen. Damit waren wir sicherlich in der Champions League eingeordnet.“ Unterstützung erhielt Rondorf, bei dem die getragenen Schuhe abgegeben werden können, von einigen Firmen, die große Kartons zur Verfügung stellten. „Wir sind von dem hohen Aufkommen komplett überrascht worden und waren froh, mithilfe der Geschäftsleute die Schuhe verschicken zu können. Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf deren Unterstützung“, so der Vorsitzende.