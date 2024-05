Undichtes Dach in Niederkassel Kopernikus-Gymnasium verschiebt Veranstaltungen

Darauf hoffen nicht nur Schüler und Lehrer des Gymnasiums. Die Aula ist auch für Vereine eine beliebte Veranstaltungshalle. Das Mandolinenorchester, das am 9. Juni die Aula nutzen wollte, weicht nach Mondorf in den Saal „Zur Post“ aus. Der Bürgerverein für Lülsdorf und Ranzel ist auf der Suche nach anderen Räumlichkeiten für das Seniorenfest im September. Die Karnevalsgesellschaft (KG) Et Jecke Jrüppche wechselt Ende Oktober in die Aula der Alfred-Delp-Realschule nach Mondorf. Die beiden Veranstaltungen der KG Rut-Wiess Ranzel Anfang November könnten unter Umständen auch noch betroffen sein. Zwei Ratssitzungen werden aus dem Norden der Stadt in den Süden verlegt.