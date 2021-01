L269 zwischen Stockem und Uckendorf : 80-Jähriger kommt in Niederkassel von Fahrbahn ab und verunglückt

80-Jähriger kommt in Niederkassel von Fahrbahn ab und verunglückt

Zu einem Alleinunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Freitag auf der L269 zwischen Niederkassel-Stockem und Uckendorf gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 80-jähriger Niederkasseler zusammen mit seiner ebenfalls 80-jährigen Ehefrau gegen 11.20 Uhr von Stockem kommend in Richtung Uckendorf.

Auf der kurvenreichen Straße kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr über die Gegenfahrbahn in ein Wäldchen, das zu einem Golfclub gehört. Das dichte Gebüsch bremste den Aufprall des Dacia Sandero so weit ab, dass die Airbags nicht aufgingen, als der Wagen an einem Baum zum Stillstand kam.