Landgericht Köln Gericht spricht Urteil im Prozess um Leiche im Gully in Niederkassel

Das Landgericht Köln hat den Angeklagten in dem Fall um den Leichenfund in einem Kanalschacht in Niederkassel am Mittwoch schuldig gesprochen. Der Kölner erhielt eine Haftstrafe von acht Jahren wegen Totschlags. Das Gericht ordnete außerdem die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Wie der vorsitzende Richter Peter Koerfers bei der Urteilsverkündung verlas, hielt die Schwurgerichtskammer den Angeklagten trotz seiner paranoiden Schizophrenie nicht für schuldunfähig, sondern für bedingt schuldfähig. Als Nebenkläger waren die zwei Kinder des Opfers aufgetreten.