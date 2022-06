“Tutmirgut“-Programm des Rhein-Sieg-Kreises : Lülsdorfer Grundschule als gesunde Schule zertifiziert

Niederkassel Die Katholische Grundschule Lülsdorf wird mit vom Kreis als gesunde Schule ausgezeichnet. Was die Niederkasseler Schule besonders gesund macht, verraten Lehrerinnen und Schulleiterin Margret Michels.

Die Zahl der in Siegburg lebenden Kinder steigt stetig an. In den Kindertagesstätten hat die Stadt bereits reagiert, jetzt erreicht die Entwicklung die Grundschulen. Der Schulausschuss hat nun erste Weichen gestellt.

Grundschulen in Siegburg : Wie Siegburg auf steigende Schülerzahlen reagiert Die Zahl der in Siegburg lebenden Kinder steigt stetig an. In den Kindertagesstätten hat die Stadt bereits reagiert, jetzt erreicht die Entwicklung die Grundschulen. Der Schulausschuss hat nun erste Weichen gestellt.

Wohlfühl-Befragung der Kinder

„Der Großteil der Kinder wird bereits mit einem gesunden Frühstück in die Schule geschickt“, so die Schulleiterin, „manche aber eben nicht.“ Deshalb nehme man auch die Eltern mit ins Boot; das trage zu einer größeren Motivation zur gesunden Veränderung bei. Schon vor Jahren gab es den Vorstoß, auf Kakao und süße Milchgetränke zu verzichten, zudem hat die Grundschule den „Grünen Donnerstag“ im Programm: „Dazu bringen die Kinder im Wechsel Obst und andere gesunde Nahrungsmittel mit in die Schule und alle dürfen davon essen“, berichtet Michels.

In den nächsten Tagen werden die Kinder gefragt, was sie sich eigentlich unter einer gesunden Schule vorstellen. „Soweit wie möglich werden die Vorschläge und Wünsche der Kinder berücksichtigt“, sagt die Schulleiterin, und lacht: „Es sei denn, sie wünschen sich zwei Wochen längere Ferien.“ Laut Silke Winter haben die Kinder bereits digitale Wohlfühlbefragungen per Schul-Tablets durchgeführt. „Wir sind also schon jetzt nicht weit weg von der Schule, die gut tut.“ Außerdem habe sie sich im Bereich psychosoziale Kompetenzen fortgebildet, damit auch dieses Thema in den Unterricht integriert werden kann. So können zum Beispiel Übungen erlernt werden, um den Schülerinnen und Schülern Ängste zu nehmen. „Insgesamt werden sie dadurch in ihrer Selbst- und Eigenständigkeit unterstützt.“