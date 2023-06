Mehr Plätze als erwartet Entspannung bei OGS-Plätzen in Niederkassel

Mit einer Personalgewinnungskampagne konnte der Verein neues pädagogisches Personal finden und insgesamt 60 neue Plätze in OGS und Übermittagsbetreuungsgruppen schaffen. Die Warteliste sei dadurch deutlich verkürzt worden, gibt der Verein an. Durch eine Bedarfsabfrage bei den Eltern, die für ihr Kind einen OGS-Platz hatten, haben sich einige Kündigungen und Wechsel von einem OGS-Platz in die Übermittagsbetreuung ergeben, so dass weitere OGS-Plätze frei wurden.