Essen auf dem Herd vergessen Feuerwehr rettet Hund aus verrauchter Wohnung in Mondorf

Wie Frank Hertel, Einsatzleiter der Niederkasseler Feuerwehr, berichtet, sei um 11.24 Uhr ein Notruf aus der Nachbarschaft eingegangen, dass es vermutlich in einer Wohnung am Adenauerplatz brenne. Mehrere Menschen im Umkreis bemerkten einen unangenehmen Geruch, der dem von verbranntem Abfall ähnele. Ein Nachbar im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus bemerkte zudem, wie Qualm aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock austrat. Der Mann kannte die dort beheimatete ältere Dame sowie ihren ebenfalls älteren kleinen Terriermischling, sodass er die Feuerwehr über beide potenziell gefährdeten Bewohner in Kenntnis setzte.