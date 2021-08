Alpakas an der Siegmündung : Mondorf hat drei neue tierische Einwohner

Mondorf In Mondorf an der Siegmündung grasen sieben Alpakas - kürzlich gab es hier sogar Nachwuchs. Wie sie mit ihrer Familie dazu kam, erzählt die Züchterin Barbara Hoverath.

Ein kleines buntes Schild an einer Backsteinmauer mit der Aufschrift „Alpakas Siegmündung“ macht neugierig. Wenn sich das Hoftor zum großzügigen Anwesen von Barbara Hoverath in Mondorf öffnet, wird der Besucher zuerst freudig von Felix, einem erst wenige Monate alten Berner Sennenhund begrüßt. Bis vor zehn Tagen war Felix das jüngste Familienmitglied, jetzt sind das Amadeus, Mozart und Lilli, drei wunderschöne Alpakas.

Sie grasen gemeinsam mit ihren Müttern Stella, Marie und Helena auf einer großen Wiese hinter dem Wohnhaus. Früher standen dort Obstbäume, die Barbara Hoverath neben ihrem Beruf als Medizinerin gemeinsam mit ihrer sechsköpfigen Familie bearbeitete. Nachdem die Bäume, die in den 1970er Jahren gepflanzt wurden, in die Jahre gekommen und entfernt werden mussten, stellte sich die Frage nach einer neuen Nutzung. „Die ganze Familie hat überlegt“, erinnert sich die Züchterin Barbara Hoverath. „Wir haben im Internet recherchiert, suchten nach Tieren, mit denen der Umgang Spaß macht und die man nicht schlachten muss. Und endlich stand nach einigem Suchen fest: wir züchten Alpakas“, erzählt Hoverath weiter. „Wir haben uns bei Alpaka-Züchtern informiert und dabei den Alpakas zu tief in die Augen geschaut.“ Zu Hause dann hätten sie den in früheren Jahren für Tierhaltung genutzten Stall abgetrennt und mit Gummimatten ausgelegt, zwei große Weideflächen eingezäunt und endlich war es soweit: Die Alpakas konnten kommen. „Im Mai 2015 holten wir die ersten drei Wallache zu uns. Sie gewöhnten sich sehr schnell ein. Das Gras schmeckte offensichtlich vortrefflich, denn sie nahmen jede Woche ein Kilo zu“, so Barbara Hoverath.