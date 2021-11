Baumschmücken findet statt : Weihnachtsmarkt in Mondorf fällt erneut aus

Der Weihnachtsmarkt in Mondorf fällt dieses Jahr erneut aus. Foto: dpa-tmn/Candy Welz

Mondorf In Mondorf findet in diesem Jahr erneut kein Weihnachtsmarkt statt. „Gesundheit geht vor, und so wird auch der Mondorfer Weihnachtsmarkt 2021 nicht stattfinden“, schrieb der Ortsring in seinem Statement.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Mondorf findet in diesem Jahr erneut kein Weihnachtsmarkt statt. Das teilte der Vorstand des Ortsrings am Sonntag mit. Als Grund für die Absage nannte der Verein, der als verantwortlicher Veranstalter des Marktes auftritt, die aktuelle Situation in der der Corona-Pandemie. „Gesundheit geht vor, und so wird auch der Mondorfer Weihnachtsmarkt 2021 nicht stattfinden“, schreibt der Ortsring in seinem Statement, das er auch auf seiner Internetseite veröffentlichte.