Prozess vor dem Bonner Landgericht : Mutter wegen drei Tankstellenüberfällen vor Gericht

Bonn/Niederkassel Nach sieben Jahren muss sich eine 39-Jährige vor dem Bonner Landgericht für Überfälle in Niederkassel verantworten. DNA-Spuren brachten die Ermittler auf ihre Fährte.

„Nicht schon wieder“, habe sie gedacht. Sage und schreibe drei Mal hintereinander ist die Mundorf Tankstelle in Niederkassel zum Jahreswechsel 2013/2014 überfallen worden – am Dienstag sagte die damalige Kassiererin als Zeugin vor dem Bonner Landgericht aus. Vor der 3. Großen Strafkammer hat sieben Jahre nach den Raubüberfällen nun der Prozess gegen eine 39-jährige sechsfache Mutter begonnen. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung.

Die Äußerung der Kassiererin bezog sich auf den zweiten Überfall: Bereits da habe sie die Frau „mit 1000-prozentiger Sicherheit“ wiedererkannt, sagte die Zeugin, die seit der Raubserie mit Schlafstörungen und Panikattacken zu kämpfen hat. Die erste Tat soll sich am 23. Dezember 2013 ereignet haben: Gegen 21.45 Uhr, so heißt es in der Anklage, soll die dunkel und mit einer Mütze bekleidete aber unmaskierte 39-Jährige in den Verkaufsraum der Tankstelle eingedrungen sein.