Niederkasseler vor Gericht : Nach dem Heiratsantrag gab´s Schläge und Tritte

Niederkassel Berufung wird neu terminiert: 26-jähriger aus Niederkassel wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Das Amtsgericht in der Kreisstadt sah es in erster Instanz als erwiesen an, dass der ungelernte Müllwerker seiner langjährigen Freundin während der Rückkehr von der Kirmes auf einem Feldweg zahlreiche Tritte und Schläge versetzt hatte. Dabei hatte der Abend wohl äußerst harmonisch begonnen: Nachdem sich das Paar, das einen gemeinsamen siebenjährigen Sohn hat, aber nicht zusammen lebte, mit Freunden in der Wohnung des Angeklagten getroffen hatte, brach man zu einem Besuch der Rheidter Kirmes auf. Auf dem Weg fragte der 26-Jährige seine Freundin dann wohl gut gelaunt, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Das wollte sie offenbar und nahm den Antrag begeistert an. Was dann genau während des Kirmesbesuchs passiert ist, blieb unklar. Das Paar geriet aber in einen heftigen Streit, der offenbar auf dem Heimweg fortgesetzt wurde.