Vorfall in Niederkassel 13-Jähriger auf Heimweg angegriffen und bestohlen

Bislang Unbekannte haben einen 13-Jährigen in Niederkassel auf dem Heimweg von der Schule angegriffen und das Handy entwendet. Die Tat ereignete sich bereits am 13. April, wie die Polizei an diesem Montag mitteilte. Der Junge ging demnach auf einem Trampelpfad an der Straße „Im Schengfeld“ in Niederkassel-Rheidt nach Hause, als ihn zwei Unbekannte gegen 13.20 Uhr von hinten angriffen.