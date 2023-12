Strafverfahren eingeleitet Aushilfsfahrer stiehlt mehrere iPhones aus Paketen

Der Diebstahl eines Smartphones ist am Mittwoch bei der Polizei in Troisdorf angezeigt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine 43-jährige Frau ein iPhone im Wert von 1200 Euro bestellt. Die Betroffene wollte das Handy in der Filiale des Versanddienstleisters in Niederkassel abholen.