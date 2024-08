Auftakt der kommunalen Wärmeplanung Niederkassel macht sich auf den Weg zu mehr Klimaneutralität

In einem ersten Schritt analysiert die Stadt Niederkassel alle bestehenden und geplanten Gebäude, Infrastrukturen und Heizanlagen im Stadtgebiet. So will sie ermitteln, wie hoch das Einsparpotenzial an Energie etwa bei Sanierungen im Gebäudebestand ist und welche klimaneutralen Wärmequellen schon vorhanden sind. Der Datenschutz sei dabei gewährleistet, versichert die Verwaltung. Sie erfasst die benötigten Daten nicht personenbezogen. Zudem erhebt sie die Daten nicht separat in den Haushalten, sondern nutzt öffentliche Quellen sowie Daten der jeweiligen Netzbetreiber und Schornsteinfeger.