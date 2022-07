Einsatz in Ranzel : Auto überschlägt sich und Fahrerin verletzt sich schwer

Ranzel In Niederkassel-Ranzel sind am Donnerstag zwei Autos ineinander gefahren. Eines der Autos kam von der Straße ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

In Ranzel ist es am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 18.50 Uhr ein 20 Jahre alte Frau aus Niederkassel auf der Markusstraße von der Porzer Straße kommend in Richtung Kopernikusstraße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine 47-jährige Frau in ihrem roten Dacia, ebenfalls aus Niederkassel, die Berliner Straße in Richtung der Karl-Hass-Straße. Ein weiterer, 40 Jahre alter Autofahrer aus Niederkassel, befuhr die Berliner Straße aus Richtung Karl-Hass-Straße in Fahrtrichtung Porzer Straße.