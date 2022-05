Niederkassel​: Bagger zerstört Gasleitung in Ranzel - Schulstraße gesperrt​

Bagger zerstört Gasleitung in Ranzel - Schulstraße gesperrt

Ein Bagger hat eine Gasleitung in der Schulstraße in Ranzel zerstört. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel-Ranzel Bei Bauarbeiten in der Schulstraße in Niederkassel-Ranzel hat ein Bagger eine Gasleitung getroffen. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in der Schulstraße im Niederkasseler Stadtteil Ranzel am Montagvormittag eine Gasleitung getroffen. Die Leitung wurde während der Arbeiten am Glasfasernetz der Telekom durch einen sogenannten Erdspieß beschädigt.