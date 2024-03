Niederkassel investiert 91 Millionen Euro Bauarbeiten am Schulzentrum Nord beginnen im April

„Das wichtige Neubauprojekt schreitet planmäßig voran“, sagte Bürgermeister Matthias Großgarten bei der Vertragsunterzeichnung. Es freue ihn, dass ein regionales Unternehmen den Zuschlag erhalten habe, und vor allem, dass die Bauarbeiten nach mehrjähriger, intensiver Planung nun endlich in den kommenden Wochen starten werden. „Ich bin zuversichtlich, dass die neue Schule für das Schuljahr 2026/2027 fertiggestellt wird“, so Großgarten. Als „spannende Herausforderung“ sieht Karsten Mohr, Bereichsleiter der Bauwens Construction, die Umsetzung des Projektes in den vorgesehenen zwei Jahren. Er gibt sich aber zuversichtlich: „Dabei werden wir auf unser Know-how aus früheren Schulbauprojekten wie der Offenen Schule Köln (OSK) in Rodenkirchen zurückgreifen.“