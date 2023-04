Junggesellenfest in Niederkassel Betrunkene 17-Jährige attackiert Beamte von Ordnungsamt und Polizei

Die Polizeibeamten informierten die Eltern der jungen Frau und lösten in ihrem Beisein die Handschellen. Die Jugendliche habe die Gelegenheit sofort genutzt, um einer 24-jährigen Polizistin das Knie in den Unterleib zu stoßen und ihr in die Hand zu beißen, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 17-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen die 17-jährige Bonnerin laufen nun Ermittlungsverfahren wegen tätlicher Angriffe auf Beamte sowie gleichgestellte Personen.