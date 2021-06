Brand am Uferdamm : Verdacht auf Brandstiftung nach Böschungsfeuer in Niederkassel

Verdacht auf Brandstiftung nach Böschungsfeuer in Niederkassel

Brand am Uferdamm

Troisdorf Nach einem Brand der Uferböschung in Niederkassel am Dienstagabend ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Ein Zeuge macht drei junge Männer für den Brand verantwortlich.

Am Dienstagabend hat ein Böschungsbrand in Niederkassel die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 22.30 Uhr kam es nach Angaben der Polizei am Uferdamm im Bereich der Pastor-Grimm-Straße/Roncallistraße zu einem Flächenbrand mit drei Brandherden über eine Fläche von 50 Metern. Die Feuerwehr bekam den Brand schließlich unter Kontrolle. Es besteht der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung.