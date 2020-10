Brand in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr löscht Fettbrand in Niederkassel

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel In Niederkassel hat es am Dienstagnachmittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Einer der Bewohner wurde leicht verletzt. Kurzzeitig wurde die Kölner Straße voll gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Niederkassel gebrannt. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert. Zu Beginn des Einsatzes waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass noch eine Person im Haus sei, sodass die Feuerwehr mit Drehleiter und mehreren Einsatzfahrzeugen ausrückte. Auch ein Rettungswagen fuhr zu dem Mehrfamilienhaus, in dem Asylbewerber untergebracht sind. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Küche im ersten Stock ein Fettbrand ausgelöst wurde, den ein Bewohner mit Wasser löschen wollte. Dabei kam es zu einer kleinen Explosion. Der Bewohner wurde leicht verletzt.