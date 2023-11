Stichwahl zum Bürgermeister im Dezember Noch mal zu den Urnen, Niederkassel

Großgarten freut sich schon auf die nächsten zwei Wochen, in denen er „nochmal richtig Gas geben“ will: „Ich bedanke mich für den Zuspruch in der Bevölkerung. Ich hätte mit einer ‚knappen Kiste‘ gerechnet. Dass der Vorsprung jetzt so groß ist, freut mich sehr.“ Aber jetzt werde er nochmals zwei Wochen lang kämpfen und alle mobilisieren. „Ich werde für mich werben und meine Erfahrung in den Vordergrund stellen“, so Großgarten.