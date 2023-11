Wahl am kommenden Sonntag Das sind die Bürgermeister-Kandidaten in Niederkassel

Am Sonntag, 26. November, wird in Niederkassel der neue Bürgermeister für die nächsten sieben Jahre gewählt. Der langjährige erste Bürger der Stadt, Stephan Vehreschild, scheidet zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch und krankheitsbedingt aus seinem Amt aus. Daher stehen Neuwahlen an.