Clostermanns Hof : Einbrecher hinterlassen Spur der Verwüstung in Niederkasseler Golfanlage

Niederkassel Einbrecher haben in einem Golfclub in Niederkassel große Schäden hinterlassen. Der Geschäftsführerin bot sich ein Bild der Zerstörung, als sie den Einbruch bemerkte.

Es roch intensiv nach Essigreiniger und Desinfektionsmittel, als die Geschäftsführerin des Golfclubs Clostermanns Hof, Anja von Wangenheim, das Clubheim in Niederkassel-Uckendorf betrat. „Mein erster Blick fiel auf die gläserne Eingangstür zum Pro-Shop. Ein Flügel der Glastüre war herausgerissen worden und die kleinen Splitter der Türe lagen weit verstreut im Flur. Da habe ich nur noch die 110 angerufen“, so die geschockte Geschäftsführerin.

Den konnten die Täter trotz massiver Schlösser knacken und Bargeld erbeuten. Die Einbrecher waren offensichtlich durch eine Seitentüre des Küchentrakts in das Clubheim eingedrungen. Warum der penetrante Geruch durch die Räume zog, erklärte die Polizei der Geschäftsführerin so: „Die Einbrecher versuchen so, keine verwertbaren Spuren zu hinterlassen.“ Überall dort, wo sie Gegenstände angefasst haben, seien Essig und Desinfektionsmittel versprüht worden. Auch über die Tastaturen der PCs, der Kassen und der Drucker wurden demnach Flüssigkeiten ausgeschüttet. „In meinem Büro wurden alle Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Selbst die Feuerlöscher wurden von der Wand genommen und in den Teich geworfen. Jetzt, vier Stunden nach der Tat, wissen wir noch nicht, ob der Sachschaden noch höher ausfällt und was alles entwendet wurde“, so die immer noch geschockte Geschäftsführerin.