Straßensanierungen, Mehrzweckhalle mit Schulmensa Das sind die wichtigsten Baustellen in Niederkassel

Mehrere größere Bauprojekte stehen 2024 in Niederkassel an. Die Erneuerung der Fahrtenstraße zwischen Mühlenstraße und Unterstraße erfolgt als Pilotmaßnahme „Schwammstadt“. Laut Integriertem Klimaschutzkonzept soll durch Schwammstadt-Elemente Regenwasser dort zwischengespeichert werden, wo es anfällt, anstatt es zu kanalisieren und abzuleiten. Dabei gilt es, öffentliche Plätze wie Parkplätze zu entsiegeln und ein „Mindestmaß“ an Begrünung im Straßenbau, etwa auf Seitenstreifen und Verkehrsinseln, zu schaffen.