Erste Ernte im Rhein-Sieg-Kreis Klimawandel lässt auch in Niederkassel den Spargel eher sprießen

Niederkassel · In Lülsdorf gibt es den ersten regionalen Spargel. Der kommt vom Spargelhof Berschein. So läuft die Saison dort langsam an.

28.03.2024 , 15:00 Uhr

Maritta Schäfer-Bernschein kniet vor den durch Thermofolien geschützten Reihen. Hier wächst das „weiße Gold“. Foto: Hans-Werner Klinkhammels





Von Hans-Werner Klinkhammels