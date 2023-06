Vorfall in Niederkassel Einbrecher fliehen mit offener Heckklappe

Gegen 10 Uhr am Freitag beobachtete ein Anwohner der Thelengasse in Niederkassel-Mondorf zwei Personen, die verdächtig lange die Straße erkundeten. Wenig später drangen die noch unbekannten Täter durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem sie das Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten die Männer mit rund 700 Euro Bargeld, einer Armbanduhr und Schmuck.