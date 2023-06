Gezielter Diebstahl von Bootsteilen in Niederkassel? Einsatzboote von Feuerwehr und DLRG außer Betrieb gesetzt

„Es ist unverantwortlich, gerade in den Sommermonaten, wo wir viele Einsätze auf dem Rhein fahren müssen, unser Einsatzboot durch den gezielten Diebstahl von Bootsteilen zu sabotieren“, so der stellvertretende Stadtbrandinspektor Dirk Zimmermann. Was war geschehen. Am Mittwochnachmittag sollte das Feuerwehrboot der LE Mondorf, dass im Mondorfer Hafen liegt, mittels einer Hebeanlage zu Wasser gelassen werden.