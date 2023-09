Schulen in Niederkassel Eltern demonstrieren gegen Abschaffung der Schulsozialarbeit

Außerdem äußert die Initiatorin die Befürchtung, dass mit dem Ende der Laurentius-Förderschule in Niederkassel der Bedarf an Schulsozialarbeit steigen wird. Die Reduzierung führe dazu, dass viele Schulen nicht mehr versorgt seien, so Britta Marchand. Ihr Sohn habe selbst bereits von der Schulsozialarbeit profitiert. „Der Schulalltag wird für alle mit Schulsozialarbeit erleichtert“, sagt sie. In der Alfred-Delp-Realschule gibt es auch eine Schulpsychologin. „Doch die Psychologin sitzt im Büro, zu der geht man, wenn man Probleme hat, die Schulsozialarbeiter sind unter den Kindern“, sagt Marchand.