Niederkassel : Fahrrad und Auto prallen frontal aufeinander

Bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer ist eine Fahrradfahrerin frontal in die Windschutzscheib geschleudert worden. Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Niederkassel Eine 56-jährige Radfahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer sind am Samstagvormittag in Niederkassel frontal zusammengestoßen. Die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Samstagvormittag, 15. Oktober, wurde eine 56-jährige

Radfahrerin aus Köln bei einem Frontalzusammenstoß mit einem 49-jährigen Autofahrer schwer verletzt. Laut Polizei befuhr die Kölnerin gegen 11:15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Gierslinger Straße in Niederkassel in Richtung Feldmühlestraße.