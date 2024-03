Handel in Niederkassel Feierabendmärkte sollen die Stadtteile beleben

Im April startet in Niederkassel die Pilotphase des Projekts Feierabendmärkte. Für den letzten Donnerstag des Monats ist der erste Markt auf dem Rathausplatz in Niederkassel geplant. In Mondorf am Fähranleger, in Rheidt auf dem Marktplatz, in Lülsdorf auf dem Ludwigsplatz sollen die weiteren Märkte stattfinden, im Mai, Juni, August und September, jeweils am letzten Donnerstag des Monats. Um 17 Uhr sollen die Märkte beginnen und bis 21 Uhr geöffnet bleiben.