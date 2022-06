Musikschule Niederkassel : Niederkassel feiert den 50. Geburtstag seiner Musikschule

Musikschule

Die Jubiläumsferin beginnen am Donnerstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr mit dem pro musica-Konzert „Il maestro de Capella“ oder „Die Generalprobe“ in der Maria-Magdalena-Kirche in Rheidt bei freiem Eintritt. Es folgt am Freitag, 10. Juni, die offizielle Feierstunde in der Aula der Alfred-Delp-Realschule in Mondorf für geladene Gäste. Am Samstag, 11. Juni, 10 Uhr, spielt der Drumcircle auf dem Schulhof der Alfred-Delp-Realschule, in deren Aula am Nachmittag um 16 Uhr das Jubiläumskonzert der Musikschule stattfindet. Am Sonntag, 12. Juni, rundet dort der Ballett- und Vorschultag ab 15 Uhr die Feierlichkeiten ab. Eintritt ist jeweils frei.

Weitere Infos über die Musikschule unter 02208/9466-415 oder -418 oder per E-Mail an b.florin@niederkassel.de. Infos über den Förderverein gibt es auf www.facebook.com/promusica.ndk.