Ursache noch unklar : Feuerwehr löscht Brand an Rheinufer in Niederkassel

Am Dienstagabend war die Feuerwehr am Rheinufer von Niederkassel im Einsatz. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Am Dienstagabend war die Feuerwehr am Rheinufer in Niederkassel im Einsatz. Dort stand eine Fläche von gut 500 Quadratmetern in Flammen. Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch unklar.



In Niederkassel wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 20 Uhr zu einem Brand am Rheinufer gerufen. Dort standen rund 500 Quadratmeter Gebüsch und Wiese in Flammen. Da eine Wasserentnahme aus dem Rhein nicht möglich war, mussten die Wehrkräfte 250 Meter an Schläuchen bis zum Verteiler am Löschfahrzeug legen.