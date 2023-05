Förderschule in Niederkassel Laurentiusschule muss schließen

Der Schließungsanweisung erlaubt keinen Widerspruch, denn die gesetzlich geforderte Mindestschülerzahl von 112 hat die Schule nicht erreicht – und wird sie in absehbarer Zeit auch nicht erreichen. Doch die Hoffnung auf eine Weiterführung oder Wiedereröffnung in bisher noch unbekannten Form bleibt bestehen. So erklärte etwa Edgar Engelhardt (SPD), dass er in seiner Zeit als Ratsmitglied bereits dreimal einen solchen Schließungsbeschluss gefasst habe: „Erstmals vor 20 Jahren, dann am 10. April 2014 und nun zum dritten Mal“. Er fordert, Gespräche weiterzuführen, und zeigt die Knackpunkte in den bisherigen Verhandlungen auf: „Die Lehrer wollen verständlicherweise ihren Beamtenstatus nicht verlieren, die Schule müsste zur Aufnahme der geforderten 112 Schülerinnen und Schülern erweitert werden und es gibt keine Sportmöglichkeiten“. Doch er hat die Hoffnung, dass sich noch eine Option für die Schule ergibt. „Kinder sollen hier am Ort sowohl in die Regelschule als auch in die Förderschule gehen können“, sagt er.