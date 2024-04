Prozess in Siegburg Kirmes-Besucher in Niederkassel mit Schlagring am Kopf verletzt

Niederkassel/Siegburg · Erst schlug er einen Besucher der Kirmes in Niederkassel, dann stieß er Drohungen gegen die Polizeibeamten aus. Jetzt stand der 24-Jährige aus Siegburg in seiner Heimatstadt vor Gericht. So fiel das Urteil aus.

16.04.2024 , 12:00 Uhr

Auf der Kirmes in Niederkassel wurde ein 23-Jähriger gewalttätig. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Caroline Seidel

Von Paul Kieras