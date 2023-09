Etatberatung in der Stadt Grundsteuer in Niederkassel wird deutlich erhöht

Als erste Kommune des Rhein-Sieg-Kreises erhöht die Stadt Niederkassel die Grundsteuer auf mehr als 1000 Prozentpunkte. Der Rat der Stadt beschloss am Dienstagabend eine Anhebung von 690 auf 1100 Prozentpunkte. Das ist eine der Maßnahmen, mit denen die Stadt den Haushalt für das laufende Jahr genehmigungsfähig macht. Die Kommunalaufsicht hatte den zu Beginn des Jahres beschlossenen Haushalt zurückgewiesen. Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern mache das 200 Euro im Jahr aus, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Friedrich Reusch in seiner Haushaltsrede.