Einsatz in Niederkassel : Heckenbrand greift auf Carport über

Einsatz in Niederkassel

In Niederkassel ist ein Carport und ein Auto komplett ausgebrannt. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel In Niederkassel ist am Montag ein Heckenbrand ausgebrochen. Der Brand griff auf ein nahe stehendes Carport über. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand Lindenstraße/Ecke Pappelweg nach Niederkassel-Mitte ausgerückt. Schon von Weitem war dicker schwarzer Qualm zu sehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen eine Hecke und ein Carport in Flammen. Auch der in dem Carport stehende VW Iltis, ein ehemaliges Fahrzeug der Bundeswehr, brannte lichterloh.