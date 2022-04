Helmut-Loos-Bad sanierungsbedürftig : Niederkasseler wünschen sich Neubau des Schwimmbads

Niederkassel Bei einer Führung durch das marode Niederkasseler Hallenbad spricht der Vorsitzende der Spielvereinigung den Wunsch aus, statt der Sanierung einen vom Land finanzierten Neubau zu wagen. Landtagsabgeordnete Katharina Gebauer zeigt sich nicht überzeugt.

Das Helmut-Loos-Bad ist in die Jahre gekommen. Bereits im Februar erfuhr der Ausschuss für Bauen und digitale Infrastruktur, dass das im Jahr 1969 eröffnete städtische Bad in vielen Bereichen sanierungsbedürftig ist. Das Gebäude war auf Herz und Nieren geprüft worden, Gutachter wurden involviert. Zum Großteil hielt die Einrichtung den Anforderungen nicht stand: Das Schwimmbadbecken, dessen Abdichtung und Umgang, die Deckenkonstruktion, die Gebäudehülle, die Badtechnik, die Warmwasseraufbereitung, die Elektrotechnik sowie die Trinkwasser- und Abwasserleitungen wiesen Mängel auf. Der Sanierungsumfang wurde von der Stadt auf vier Millionen Euro veranschlagt.

Das brachte die Spielvereinigung Lülsdorf-Ranzel (Lüra) auf die Idee, sowohl die Vor- und Nachteile einer Sanierung als auch die Möglichkeiten eines Neubaus zu untersuchen. Als Beispiel könnten die Hallenbadneubauten in Königswinter oder Solingen dienen. Dort, so Dominik Schreiter, erster Vorsitzender der Lüra, sei der Neubau jeweils mit acht Millionen Euro angesetzt gewesen. „Mit diesem Preisvergleich ist eine Sanierung des maroden Gebäudes nicht zu vermitteln, wenn man zudem bedenkt, dass in einigen Jahren sicherlich weitere teure Sanierungsmaßnahmen folgen werden“, sagt der Vorsitzende.

Für die Sanierung würde das Bad geschlossen

Um diese Ansicht zu untermauern, setzte Schreiter zunächst eine Petition auf und lud daraufhin gemeinsam mit dem DLRG-Ortsverein die Landtagskandidatinnen und -kandidaten sowie den Bürgermeister zu einem Besichtigungstermin ein. Dort offenbarten sich weitere Missstände: Kloakengeruch in den Umkleidekabinen, defekte Duscharmaturen und Duschköpfe, abgeplatzter Beton und undichte Becken. Am Schwallwasserbehälter, einem Zwischenspeicher für Wasser, das vom Schwimmbecken zur Wasseraufbereitung fließt, sei korrektes Arbeiten nur in extrem gebeugter Haltung möglich. „Und wenn Filteranlage und Schwallbecken überlastet sind, steht am Beckenrand das Wasser hoch“, so Schreiter, der das Bad seine zweite Heimat nennt, weil er sich dort seit dreißig Jahren in verschiedenen Funktionen viele Tage im Jahr aufhält.